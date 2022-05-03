الناتو يعين قائدا عسكريا جديدا

2022-05-03 / 21:07
2
هبة بريس - وكالات

أعلن حلف شمال الأطلسي الثلاثاء تعيين الجنرال في الجيش الأميركي كريستوفر كافولي قائدًا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسليم وتسلم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا.

ووُلد كريستوف كافولي، وهو ابن ضابط إيطالي أميركي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورغ بألمانيا الغربية ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.

يجيد الروسية، وهو في الخدمة منذ عام 1987 ويقود القوات الأميركية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في في سبادن بألمانيا منذ العام 2020.

وكافولي متزوج وأب لولدين وخريج جامعة برينستون. خدم خلال حرب الخليج وعدة مرات في أفغانستان.

كما قاد الجيش الأميركي في أوروبا من كانون يناير 2018 إلى أكتوبر 2020 قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وأفريقيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن: جهزنا الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا قبل العملية الروسية

بايدن: جهزنا الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا قبل العملية الروسية

2022-05-03 / 22:24
Photo of فرنسا.. إقامة مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون يوم السبت المقبل

فرنسا.. إقامة مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون يوم السبت المقبل

2022-05-03 / 21:20
Photo of بسبب أسعار المحروقات.. إيطاليا تخصص 14 مليار دولار لدعم الأسر والشركات

بسبب أسعار المحروقات.. إيطاليا تخصص 14 مليار دولار لدعم…

2022-05-03 / 19:53
Photo of فرنسا: إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية “غير مبرر”

فرنسا: إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية “غير مبرر”

2022-05-03 / 19:06
Photo of أوكرانيا: روسيا تستخدم الاغتصاب أسلوب حرب

أوكرانيا: روسيا تستخدم الاغتصاب أسلوب حرب

2022-05-03 / 18:45
Photo of أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا

أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا

2022-05-03 / 13:27
Photo of في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. البرلمان العربي: الصحافة الحرة أحد متطلبات بناء وتقدم المجتمعات

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. البرلمان العربي: الصحافة الحرة…

2022-05-03 / 11:52
Photo of بوتين يوقع على إجراءات انتقامية جديدة ضد الدول “غير الصديقة”

بوتين يوقع على إجراءات انتقامية جديدة ضد الدول “غير…

2022-05-03 / 11:09
Photo of بعد تصريحات لافروف عن أصول “هتلر” اليهودية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم النازيين الجدد

بعد تصريحات لافروف عن أصول “هتلر” اليهودية.. روسيا تتهم…

2022-05-03 / 10:47
Photo of الداخلية الألمانية تدعو المواطنين لتخزين الغذاء والدواء

الداخلية الألمانية تدعو المواطنين لتخزين الغذاء والدواء

2022-05-03 / 09:48

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق