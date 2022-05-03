الصورة تعبيرية

درك طرفاية يحجز 100 كلغ من المعسل داخل حافلة

2022-05-03 / 20:31
3
هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، صباح امس ، من حجز كمية مهمة من مادة المعسل المهرب حددتها مصدرنا في 100 كيلوغرام، كانت على متن حافلة للمسافرين تم إخضاعها لعملية تفتيش، ومراقبة على مستوى النفوذ الترابي لإقليم طرفاية.

وأوضحت مصادر مطلعة ل هبة بريس، أن عملية مراقبة روتينية للحافلة المذكورة، والتي كانت قادمة من مدينة العيون ، ومتوجهة إلى مدينة اكادير ، مكنت عناصر الدرك الملكي من رصد حقيبة يدوية كانت مخبأ بعناية وسط الحافلة، حيث مكن تفتيشها من حجز كمية مهمة من المعسل كانت مدسوسة داخل حقيبة يدوية بطريقة إحترافية.

وتابعت المصادر ذاتها، أن هذه العملية مكنت كذلك من توقيف صاحب البضاعة رغم محاولته التملص من المسؤولية، إلا أن يقظة عناصر الدرك الملكي بسرية طرفاية مكنت من كشف هويته.

هذا، وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، من أجل إتمام الابحاث التي تتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف باقي الإمتدادات المحتملة لهذه العملية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : إزدحام كبير في حركة في ثاني أيام العيد بسبب أشغال التهيئة

أكادير : إزدحام كبير في حركة في ثاني أيام…

2022-05-03 / 15:10
Photo of ليلة مرعبة البيضاء.. ملثمون يفرضون قانونهم بالسيوف

ليلة مرعبة البيضاء.. ملثمون يفرضون قانونهم بالسيوف

2022-05-03 / 14:38
Photo of نشرة انذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة

نشرة انذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من…

2022-05-02 / 13:33
Photo of القنيطرة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

القنيطرة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-05-02 / 12:05
Photo of الرئيس المصري إلى يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس المصري إلى يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

2022-05-01 / 22:27
Photo of بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون لاقامة صلاة العيد

بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون…

2022-05-01 / 17:54
Photo of إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

2022-05-01 / 09:49
Photo of المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل خيمة

المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل…

2022-04-30 / 23:23
Photo of جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية

جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر…

2022-04-30 / 20:58
Photo of المغربية بشرى بايبانو تنجح في تسلق أعلى قمة في جبال الهملايا

المغربية بشرى بايبانو تنجح في تسلق أعلى قمة في…

2022-04-30 / 18:51

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق