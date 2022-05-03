الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

مطالبين بإطلاق سراحه.. نشطاء يعممون “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”

2022-05-03 / 20:20
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هبة بريس - الرباط

بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، متابعة الشرطي المتورط قي واقعة مقتل شاب، في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة، عمم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”.

واعتبر النشطاء، أن الشرطي الموقوف تدخل بشكل مهني ومسؤول في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير..

وأضاف النشطاء أن سائق الدراجة النارية كان يحمل فتاتين على متن دراجته ورفض الإمتثال ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته من طرف الشرطي الموقوف، توفي وأصيبت مرافقتاه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة.

وتابع النشطاء، أن الشرطي المذكور لم تكن لديه نية التسبب في وفاة الشاب وقام بالتدخل بشكل مهني، غير أن هذا التدخل انتهى بواقعة مأساوية لكلا الطرفين.

وأشار النشطاء الى أن عائلة الشاب المتوفي تتألم بسبب رحيل فلذة كبدها، كما أن عائلة الشرطي وخاصة والديه وزوجته وأبنائه يعانون من اعتقاله ومن ردود أفعال عدد من المعلقين على الواقعة، مطالبين بإطلاق سراحه تضامنا مع الحالة النفسية التي يمر بها وعائلته وتفادبا لما قد يترتب عنه استمرار محاكمته.

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