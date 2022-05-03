مطالبين بإطلاق سراحه.. نشطاء يعممون “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”
بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، متابعة الشرطي المتورط قي واقعة مقتل شاب، في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة، عمم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”.
واعتبر النشطاء، أن الشرطي الموقوف تدخل بشكل مهني ومسؤول في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير..
وأضاف النشطاء أن سائق الدراجة النارية كان يحمل فتاتين على متن دراجته ورفض الإمتثال ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته من طرف الشرطي الموقوف، توفي وأصيبت مرافقتاه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة.
وتابع النشطاء، أن الشرطي المذكور لم تكن لديه نية التسبب في وفاة الشاب وقام بالتدخل بشكل مهني، غير أن هذا التدخل انتهى بواقعة مأساوية لكلا الطرفين.
وأشار النشطاء الى أن عائلة الشاب المتوفي تتألم بسبب رحيل فلذة كبدها، كما أن عائلة الشرطي وخاصة والديه وزوجته وأبنائه يعانون من اعتقاله ومن ردود أفعال عدد من المعلقين على الواقعة، مطالبين بإطلاق سراحه تضامنا مع الحالة النفسية التي يمر بها وعائلته وتفادبا لما قد يترتب عنه استمرار محاكمته.
44 تعليقات
قدر الله ما شاء فعل .
الشرطي قام بما تتطلبه منه مسؤوليته ولا يممن معاقبته على موت العالك الا في حالة ثبوت الادعاء بانه قام بدفع الهالك .
هل قامت النيابة العامة بمتابعة الشركة المكلفة بالواد الحار والتي تركت البالوعة مفتوحة وتسببت في هذه الفاجعة ..؟
هل سحبت المجموعة الحضرية من السركة التفويض الممنوح لها بسبب هذه الفاجعة ؟
الشرطي له ضمانات الحضور فلم الاعتقال
هل دائما يقدم العنصر الصعيف في القضية للنخاكمة دون الفاعل الحقيقي الذي هو الجماعة والشركة ؟
الا يؤثر اعتقال الشرطي بسبب قيامه بالواجب المنوط به على عمل زملائه من سرطة المرور وغيرها ؟
على النيابة العامة ان لا تنساق لمطالب من يريدون الانتقام من الشرطي لمحرد انه يمثل اولى خلقات السلطة بل وجب عليها الخياد واتخاذ قراراتها بعيدا عن اي ضغط وتمتيع الشرطي بالسراح المؤقت حتى تتثبت ادانته
الحرية للشرطي الموقوف فما حصل خطأ خارج عن ارادة الشرطي
لاندري لماذا اعتقل الشرطي ولم يفعل إلا الواجب .؟؟؟لو لم تكن الحفرة لكان الاجتهاد ولكن . ألا يجب مطاردة فوضوي وللتذكير فهو فعلا فوضوي لقد ظهر في أحد الفيديوهات وهو يرقص فوق الطاولة وزملاؤه يصورون .فين غادية هاد السيبة وهاد الضصارة بزاااف هاد الشي طلقوا سراح الراجل راه حشوووومة ومهزلة هذه
اذا سجنتم الشرطي فقد سجنتم الامن في المغرب