الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

مطالبين بإطلاق سراحه.. نشطاء يعممون “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”

2022-05-03 / 20:20
25
هبة بريس - الرباط

بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، متابعة الشرطي المتورط قي واقعة مقتل شاب، في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة، عمم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”.

واعتبر النشطاء، أن الشرطي الموقوف تدخل بشكل مهني ومسؤول في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير..

وأضاف النشطاء أن سائق الدراجة النارية كان يحمل فتاتين على متن دراجته ورفض الإمتثال ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته من طرف الشرطي الموقوف، توفي وأصيبت مرافقتاه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة.

وتابع النشطاء، أن الشرطي المذكور لم تكن لديه نية التسبب في وفاة الشاب وقام بالتدخل بشكل مهني، غير أن هذا التدخل انتهى بواقعة مأساوية لكلا الطرفين.

وأشار النشطاء الى أن عائلة الشاب المتوفي تتألم بسبب رحيل فلذة كبدها، كما أن عائلة الشرطي وخاصة والديه وزوجته وأبنائه يعانون من اعتقاله ومن ردود أفعال عدد من المعلقين على الواقعة، مطالبين بإطلاق سراحه تضامنا مع الحالة النفسية التي يمر بها وعائلته وتفادبا لما قد يترتب عنه استمرار محاكمته.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القائم بأعمال سفارة أمريكا يطلع على النيازك المعروضة بالدار البيضاء

القائم بأعمال سفارة أمريكا يطلع على النيازك المعروضة بالدار…

2022-05-03 / 17:19
Photo of في يومها العالمي .. المغرب في الرتبة 135 لحرية الصحافة

في يومها العالمي .. المغرب في الرتبة 135 لحرية…

2022-05-03 / 17:11
Photo of واقعة وفاة “الشاب عثمان” تعيد عصابات سرقة أغطية البالوعات الحديدية للواجهة

واقعة وفاة “الشاب عثمان” تعيد عصابات سرقة أغطية البالوعات…

2022-05-03 / 15:58
Photo of شفشاون تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال آخر 24 ساعة

شفشاون تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال آخر 24…

2022-05-03 / 12:12
Photo of أمطار الخير تتساقط على البيضاء في ثاني أيام العيد وتحول الشوارع لبرك مائية

أمطار الخير تتساقط على البيضاء في ثاني أيام العيد…

2022-05-03 / 11:48
Photo of وفاة وزير الرياضة والشباب الأسبق لحسن السكوري

وفاة وزير الرياضة والشباب الأسبق لحسن السكوري

2022-05-03 / 10:04
Photo of طقس الثلاثاء.. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-05-03 / 09:13
Photo of الشغب الرياضي.. أمن البيضاء يوقف 3 أشخاص تورطوا في تبادل العنف

الشغب الرياضي.. أمن البيضاء يوقف 3 أشخاص تورطوا في…

2022-05-02 / 23:23
Photo of الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف شخص حاول الاعتداء على قاصر

الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف شخص حاول الاعتداء على قاصر

2022-05-02 / 22:56
Photo of يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية

يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية

2022-05-02 / 20:44

‫25 تعليقات

  5. كيف يعقل توقيف رجل الامن وهو يزاول مهامه من حقه وبموجب القانون توقيف كل مخالف له.ادن الشاب سائق الدراجة المخالفة للقانون هو من يتبع.في حالة اعتداره يجب اخلاء سبيل الشرطي والاعتدار له.

  10. والله إننا أمام مشكلة لا يمكن معرفه الاجابه على حلها.
    الله بكون في عون الأسر التي لها علاقة بهذا المشكل.

  11. الشرطي إرتكب خطأ يجب محاسبته التدخل غير قانوني كفى من إستحمار الشعب بالهاشتاغ

  12. ليست عائلته المكلومة فقط وعائلات الشباب الثلات يعانون اكثر منه جاءتهم مصيبة الموت وفي ايام العيد المفروض يكون معاهم وليداتهم وفرحانين للأسف ودعوا فلدة كبدهم شر وداع لله ما أعطى ولله ما اخد الله يصبرهم ويرحمو مسكين اما الشرطي ليسو بمجتمعنا لكي يقوم بتلك المطاردة الهليودية ودفعهم مما أدى إلى الحادث المؤلم جدا خطاء غير مقصود به الموت ولكن يبقى خطاء ويجب معاقبه عليه للأسف الشديد.

  13. الشرطي كان يقوم بدوره المهني فقط لكن الامور تطورت بعد التدخل الخاطىء الذي قام به غير متعمد اودى بحياة هذا الشاب وهذه حواذث مهنية قد تقع لا مفر منها اتمنى ان يفرج عن الشرطي ليعود لمزاولة عمله لان المجتمع في حاجة اليه كما ان أسرته الصغيرة في انتظار عودته وتدعو بالرحمة والغفران الفقيد ولدويه الصبر والسلوان والفنانين الشفاء العاجل وهذه هي سنة الحياة

  14. البراء التامة للشرطي الذي كان يؤدي مهامه على احسن وجه ويستحق كل التقدير والاحترام وبالطبع نحن مع عائلة الشاب المتوفى رحمة الله عليه وربنا يصبر عائلته

  16. الشرطي عوض تكريمه وترقيته رمينا في السجن هذه ليست روح المسؤولية يعني نقول للآخرين مايبقاش تطاردني ولا ترقبوا اللصوص و كدا الخارجين عن القانون .

  17. هذا الاعتقال الذي طال هذا الشرطي يكبل ايدي رجال الامن ويطلق العنان للمجرمين

  19. الحرية للشرطي الموقوف لانه كان يزاول عمله فقط.
    يجب على سائق الدراجة النارية الاستماع للشرطي و الوقوف، وعدم تجاوز المقاعد المخصصة للدراجات النارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق