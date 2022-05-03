مطالبين بإطلاق سراحه.. نشطاء يعممون “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”
بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، متابعة الشرطي المتورط قي واقعة مقتل شاب، في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة، عمم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ الحرية للشرطي الموقوف”.
واعتبر النشطاء، أن الشرطي الموقوف تدخل بشكل مهني ومسؤول في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير..
وأضاف النشطاء أن سائق الدراجة النارية كان يحمل فتاتين على متن دراجته ورفض الإمتثال ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته من طرف الشرطي الموقوف، توفي وأصيبت مرافقتاه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة.
وتابع النشطاء، أن الشرطي المذكور لم تكن لديه نية التسبب في وفاة الشاب وقام بالتدخل بشكل مهني، غير أن هذا التدخل انتهى بواقعة مأساوية لكلا الطرفين.
وأشار النشطاء الى أن عائلة الشاب المتوفي تتألم بسبب رحيل فلذة كبدها، كما أن عائلة الشرطي وخاصة والديه وزوجته وأبنائه يعانون من اعتقاله ومن ردود أفعال عدد من المعلقين على الواقعة، مطالبين بإطلاق سراحه تضامنا مع الحالة النفسية التي يمر بها وعائلته وتفادبا لما قد يترتب عنه استمرار محاكمته.
25 تعليقات
Liberté pour l’agent de police qui n’a fait que son travail.
هاذ الشي باش المجرمين كثرو ومبقاوش يخافو
غايكون مدمر نفسيا بالاضافة للسجن
كان يؤدي عمله فقط
كيف يعقل توقيف رجل الامن وهو يزاول مهامه من حقه وبموجب القانون توقيف كل مخالف له.ادن الشاب سائق الدراجة المخالفة للقانون هو من يتبع.في حالة اعتداره يجب اخلاء سبيل الشرطي والاعتدار له.
الحرية لهذا الشرطي الشجاع المرجو اطلاق سراحه
جريدة الدعم المادي
Que justice soit faite
فعلا يجب إطلاق سراحه في أقرب وقت
والله إننا أمام مشكلة لا يمكن معرفه الاجابه على حلها.
الله بكون في عون الأسر التي لها علاقة بهذا المشكل.
الشرطي إرتكب خطأ يجب محاسبته التدخل غير قانوني كفى من إستحمار الشعب بالهاشتاغ
ليست عائلته المكلومة فقط وعائلات الشباب الثلات يعانون اكثر منه جاءتهم مصيبة الموت وفي ايام العيد المفروض يكون معاهم وليداتهم وفرحانين للأسف ودعوا فلدة كبدهم شر وداع لله ما أعطى ولله ما اخد الله يصبرهم ويرحمو مسكين اما الشرطي ليسو بمجتمعنا لكي يقوم بتلك المطاردة الهليودية ودفعهم مما أدى إلى الحادث المؤلم جدا خطاء غير مقصود به الموت ولكن يبقى خطاء ويجب معاقبه عليه للأسف الشديد.
الشرطي كان يقوم بدوره المهني فقط لكن الامور تطورت بعد التدخل الخاطىء الذي قام به غير متعمد اودى بحياة هذا الشاب وهذه حواذث مهنية قد تقع لا مفر منها اتمنى ان يفرج عن الشرطي ليعود لمزاولة عمله لان المجتمع في حاجة اليه كما ان أسرته الصغيرة في انتظار عودته وتدعو بالرحمة والغفران الفقيد ولدويه الصبر والسلوان والفنانين الشفاء العاجل وهذه هي سنة الحياة
البراء التامة للشرطي الذي كان يؤدي مهامه على احسن وجه ويستحق كل التقدير والاحترام وبالطبع نحن مع عائلة الشاب المتوفى رحمة الله عليه وربنا يصبر عائلته
L’agent de police n’a fait que son devoir ! Pourquoi le punir ???
الشرطي عوض تكريمه وترقيته رمينا في السجن هذه ليست روح المسؤولية يعني نقول للآخرين مايبقاش تطاردني ولا ترقبوا اللصوص و كدا الخارجين عن القانون .
هذا الاعتقال الذي طال هذا الشرطي يكبل ايدي رجال الامن ويطلق العنان للمجرمين
اطلاق سراحه كان يقوم بواجبه اللوم على الضحية الله يرحمه
الحرية للشرطي الموقوف لانه كان يزاول عمله فقط.
يجب على سائق الدراجة النارية الاستماع للشرطي و الوقوف، وعدم تجاوز المقاعد المخصصة للدراجات النارية.
كان يؤدي واجبه المهني فقط.فلماذا يعتقل؟