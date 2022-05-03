اصطدام 3 عربات يسفر عن تسجيل 13 إصابة باقليم سيدي بنور

هبة بريس

علم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالدار البيضاء -سطات، عن إصابة 13 شخصا، ضمنهم 10 إصاباتهم بليغة، إثر حادثة سير وقعت اليوم الثلاثاء بالطريق الوطنية رقم 1 (زاوية سيدي اسماعيل) بإقليم سيدي بنور.

وأوضح المصدر أن الحادثة، الناجمة عن اصطدام ثلاث عربات، وقعت على مستوى “دوار الفتحة” بالجماعة القروية سانية بركيك، مسجلا أنه تمت تعبئة ثلاث سيارات إسعاف من أجل انقاد الجرحى.

وأكدت القيادة الجهوية للوقاية المدنية أنه تم نقل هؤلاء الجرحى صوب المستشفى المحلي بالزمامرة.

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