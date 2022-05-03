فرنسا: إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية “غير مبرر”

2022-05-03 / 19:06
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس “غير مبرر”، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري “بشكل منظم” كما هو مخطط بحلول غشت.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في إعلان خطي “بعد أن تبلغت فرنسا في ماي القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات … تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان”.

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‫4 تعليقات

  4. مالي فوق أرضها و فرنسا خارج حدودها ، كيف لمالي ان تنتظر موافقة فرنسا في قرار سيادي….
    الحرية لا تطلب بل فطرة!!

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