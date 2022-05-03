أوكرانيا: روسيا تستخدم الاغتصاب أسلوب حرب

هبة بريس - وكالات

جددت إيرينا فينيديكتوفا، المدعية العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، اتهام روسيا باستخدام الاغتصاب كأسلوب حرب.

وقالت المدعية العامة، أثناء زيارتها لمدينة إربين المدمرة بالقرب من كييف، إن أوكرانيا تجمع معلومات عن مزاعم الاغتصاب والتعذيب وغيرها من جرائم الحرب المشتبه بارتكابها على أيدي القوات الروسية.

كما أضافت أن المزاعم تتضمن اغتصاب نساء ورجال وأطفال وامرأة عجوز. وردا على سؤال حول ما إذا كان الاغتصاب استراتيجية روسية متعمدة في الحرب، قالت في مؤتمر صحافي “أنا متأكدة في الواقع أنها استراتيجية”.

ثم تابعت “هذا بالطبع لترويع المجتمع المدني.. لفعل كل شيء (لإجبار أوكرانيا) على الاستسلام”.

فيما لم تقدم المدعية العامة تفاصيل محددة عن مزاعم الاغتصاب، لكنها قالت إن بعض الضحايا لا يزالون في أوكرانيا ويخشون التحدث علنا ​​خوفا من عودة القوات الروسية.

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