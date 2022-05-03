بطولة اسبانيا للفورمولا 4.. المغربي سليمان زنفاري يحتل الرتبة الثانية

هبة بريس

خطف السائق المغربي الواعد سليمان زنفاري ( 17 سنة ) مؤخرا الأضواء في أولى سباقات الموسم الحالي لسباق الفورمولا 4 الاسبانية، والتي احتضنتها مضمار ألغارفي بورتيماو بالبرتغال، حيث انتزع عن جدارة و استحقاق الرتبة الثانية .

وتنافس البطل المغربي الشاب في هذه البطولة ،التي أقيمت في الفترة ما بين 29 أبريل الماضي إلى 1 ماي الجاري،بشكل جيد مع باقي السائقين المشاركين في هاته المنافسة العالمية.

وحافظ سائق فريق MP على تألقه خلال هاته المحطة الدولية التي شهدت تنافسا عاليا ،حاملا آمال بلده المغرب ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ( مينا) .

وأكدت نسخة 2022 من بطولة F4 الإسبانية على صعوبتها وتنافسيتها الشديدة مع وجود سائقين وفرق دولية من مستوى عال.

وتعد هذه البطولة واحدة من أكثر المسابقات مكافأة في عالم الفورمولا 4. وتعرف تواجد سيارة جديدة لأول مرة هذا العام ، والتي تشكل الجيل الثاني من المقعد الواحد .

وانضم سليمان زنفاري بسرعة إلى الكوكبة المكونة من 30 سائقا، مع أسرع 6 و 7 مرات في التصفيات ، مبرزا إمكانياته المتميزة العالية في هذا النوع من السابقات.

وأعرب سليمان زنفاري عن سعادته بهذا الانجاز ، مبرزا ان ذلك هو تمرة تحضيراته الجادة قبل بداية الموسم ما مكنه من الحصول على نتائج جيدة في هاته المنافسة .

يذكر أن سليمان زنفاري كان قد احتل المرتبة 11 في بطولة F4 الإسبانية عام 2021، وذلك عن سن يناهز 16 ،ويطمح خلال موسم 2022 إلى تحقيق نتائج أفضل .

وينتمي زنفاري لفريق MP Motorsport الهولندي ،الذي يشرف عليه Sander Dorsman الذي يواكب ويدعم المواهب الشابة في فئة F4 والطموح لبلوغ F1 عبر فئات ( FRECA ) أو بطولة أوروبا الإقليمية للفورمولا.

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