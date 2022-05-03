تقديرا لجهوده خلال شهر رمضان.. مصلو مسجد باسبانيا يهدون الإمام سيارة فاخرة

هبة بريس - الرباط

أهدى مصلون بمسجد الرحمة بمدينة “لييدا” الاسبانية، إمامهم سيارة فاخرة يوم عيد الفطر.

وقرر المصلون بالمسجد، تكريم الإمام أسامة بوعصاب، بسيارة فاخرة من نوع “أودي” تقديرا له واعترفا بمجهوداته خلال الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، عبر الإمام عن سعادته بالهدية “المفاجأة”، معتبرا إياها عربونا عن حب المصلين له واعترافا كبيرا بعمله ومجهوداته خلال الشهر الكريم خاصة وطيلة أيام السنة بشكل عام.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10