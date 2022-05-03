تقديرا لجهوده خلال شهر رمضان.. مصلو مسجد باسبانيا يهدون الإمام سيارة فاخرة

2022-05-03 / 17:43
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هبة بريس - الرباط

أهدى مصلون بمسجد الرحمة بمدينة “لييدا” الاسبانية، إمامهم سيارة فاخرة يوم عيد الفطر.

وقرر المصلون بالمسجد، تكريم الإمام أسامة بوعصاب، بسيارة فاخرة من نوع “أودي” تقديرا له واعترفا بمجهوداته خلال الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، عبر الإمام عن سعادته بالهدية “المفاجأة”، معتبرا إياها عربونا عن حب المصلين له واعترافا كبيرا بعمله ومجهوداته خلال الشهر الكريم خاصة وطيلة أيام السنة بشكل عام.

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‫3 تعليقات

  1. حفر بأر لتوفير الماء في المناطق النائية للانسان والبهائم التي ينتمني اليها بعض افراد الجالية التي ساهمت في شراء السيارة سيكون له عند الله توابا واجر .

  2. الى ABDOU الامام في اسانيا خدم الجالية في شهر رمضان العضيم.انت في المغرب احفر الابار، ليس من الصحيخ ان يكون لنا موقف سلبي من عمل الخير.

  3. أبناء الجالية عليهم أن يفكروا في نفع وطنهم واعانة الرؤساء في القرى النائية مثلا… عليهم أن يتجولوا خلال عطلة الصيف بربوع الوطن ليروا اخوانهم في الدين والوطنية الذين يعانون من أجل الحياة….ثم يربطوا إتصالات مع أصحاب الزوايا الحسنة ويرسلوا إليهم المساعدات… أما اخونا الإمام فهو أصلا قد يسر الله عليه…الصدقة لآ تجوز فيه.. والهدية والصور لا تنفعكم أنتم… بقدر ما أن لاهلها المحتاجين….ولكم واسع النظر أيها الإخوة

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