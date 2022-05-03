في يومها العالمي .. المغرب في الرتبة 135 لحرية الصحافة

2022-05-03 / 17:11
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هبة بريس - الرباط

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتحت عنوان “عصر الاستقطاب الجديد”، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود، تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي.

وذكرت المنظمة، أن هذا العام سجّل رقماً قياسياً مع تصنيف 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعاً “سيئة جداً”.

ووفق التصنيف، فقد حل المغرب في الرتبة ال135 دوليا، بعد كل من الجزائر التي حلت في الرتبة 134 وموريتانيا في الرتبة 97 وتونس في الرتبة 93 دوليا.

وجاء تصنيف الدول العربية كالتالي ترتيب الدول العربية جزر القمر (83)، تونس (94)، موريتانيا (97)، قطر (119)، لبنان (130)، الجزائر (134)
المغرب (135)، الإمارات (138)، الصومال (140)، ليبيا (143)، السودان (151)، الكويت (158)، سلطنة عمان (163)، جيبوتي (164)، السعودية (166)، البحرين (167)، مصر (168)، اليمن (169)، فلسطين (170)، سورية (171)،العراق (172).

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