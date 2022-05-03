جامعة محمد الخامس بالرباط تتصدر مرتبة متقدمة في تصنيف دولي

هبة بريس

احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط مراتب جد متقدمة في التصنيف الدولي الجديد الذي أصدرته، مؤخرا، المؤسسة الدولية المتخصصة في ترتيب الجامعات “تايمز هاير إديوكيشن” لسنة 2022.

وأوضح بلاغ لرئاسة الجامعة أن هذا النجاح يأتي في إطار انخراط المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص سبع أهداف.

وأضاف أن هذه الأهداف تتجلى في الصحة الجيدة والرفاهية والحياة الأرضية والحد من أوجه عدم المساواة وكذا السلام والعدل والمؤسسات الفعالة وأيضا الشراكات لتحقيق الأهداف والمساواة بين الجنسين والاستهلاك والإنتاج المتسم بالمسؤولية.

وتتواجد ثماني جامعات مغربية، حسب نفس المصدر، في هذا التصنيف المرموق لسنة 2022، بحيث تواجدت جامعة محمد الخامس بالرباط في هذا التصنيف العالمي في الترتيب ما بين 601-800 إلى جانب جامعتين أخرتين متواجدتين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

أما بالنسبة للجامعات المغربية الأخرى، فقد ظهرت ثلاث منها في الرتب ما بين 801-1000، واثنتان في الرتب ما بين 1001 وما فوق.

وخلص البلاغ إلى أن الجامعات الحاضرة في هذا الترتيب اختارت المشاركة وإدخال المعطيات المتعلقة بالأهداف المختلفة، بحيث يتم استخراج معطيات المنشور من قاعدة معطيات سكوبيس (SCOPUS)، ثم يتم تصنيف كل جامعة وفقا لدرجة أهدافها الثلاثة الأفضل بالإضافة إلى الهدف رقم 17 » شراكات لتحقيق الأهداف ».

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