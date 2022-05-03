في حلقته الأخيرة …”بابا علي” يتصدر الطوندونس في مجموعة من الدول

نجلاء مزيان - هبة بريس

استطاع المسلسل الرمضاني “بابا علي” في حلقته الأخيرة، تصدر الطوندونس المغربي و كذا مجموعة من الدول العربية أبرزها الجزائر، ليبا و الإمارات.

و في هذا الصدد نشر بطل “بابا علي” تدوينة عبر حائطه الفايسبوكي جاءت كالتالي :”جميل أن تصل إلى العالمية وأن يكون “بابا علي” عنوانا بارزا للثقافة الأمازيغية لهذه السنة”.

و أضاف لحسن جكار :”يحسب للمسلسل أنه استطاع أن يثير الإنتباه إلى الهوية الأمازيغية المتأصلة في شمال أفريقيا والتي كانت دائما على مر التاريخ متسمة بالإنفتاح والتسامح و محبة الحياة، قد يكون “بابا علي” هي البداية ليكون المستقبل حافلا بالأعمال الثراتية العظيمة والجميلة والممتعة، شكرا لكل المحبين”.

و اختتم تدوينته قائلا :”فخورين أن تكون مرة أخرى الحلقة الاخيرة من مسلسل بابا علي في جزئه الثاني تحلق عاليا في سماء الترند، بمجموعة من الدول العربية ودول شمال افريقيا تحياتي العالية لكل امازيغ العالم من بينها: المغرب: الرتبة الأولى، الجزائر : الرتبة 50، ليبيا : الرتبة 50، الإمارات : الرتبة 38″.

و شارك في المسلسل الدرامي والتاريخي “بابا علي” ، نخبة من الفنانين الأمازيغ، وتدور أحداث المسلسل حول رجل بسيط فاطن الذكاء، في تفاعله مع مجتمعه المصغر (الدوار) وذلك في قالب كوميدي، وهو من تنفيذ شركة “وردة فيزيون”، وإنتاج القناة الثامنة.

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