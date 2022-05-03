الملك يهنئ بشرى بايبانو بعد رفعها العلم الوطني بقمة أنابورنا
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة بشرى بايبانو إثر الإنجاز المشرف الذي حققته برفعها العلم الوطني خفاقا بقمة أنابورنا بسلسلة جبال الهيمالايا.
وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيدة بايبانو عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في مسيرتها المتألقة نحو القمم العالية.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإننا لنشيد بما فتئت تبذلينه من جهود كبرى، لتحقيق أفضل الإنجازات في رياضة تسلق الجبال، مجسدة بذلك عزمك وإصرارك المعهود على تشريف المرأة المغربية وتأكيد حضورها المتميز قاريا ودوليا”.
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2 تعليقات
ولماذا لم یهنٸ القارء الکفیف علی جاٸزة الملیار اشرحوا لنا من فضلکم
وقفة احترام لكل من يشرف المغرب في المحافل الدولية كالبطلة بشرى وغيرها، وللأستاذ يونس غربي دعواتنا له بالتوفيق والثواب فقد أعطى صورة رائعة عن المغاربة أسوة بالبارعين في إجلال كتاب الله.