ليلة مرعبة البيضاء.. ملثمون يفرضون قانونهم بالسيوف
عاشت مدينة الدار البيضاء ولاسيما بمنطقة بنمسيك والتشارك وغيرها من المناطق، حالة رعب على وقع الاعتداءات بالسيوف والأسلحة البيضاء أبطالها شباب ومراهقون ملثمون عاثوا في الأرض فسادا منذ مساء الأمس الذي صادف يوم عيد الفطر، وإلى ساعات متأخرة من الليل، حيث شوهد العشرات من المواطنين والمواطنات وهم يحجون بكثرة صوب مقرات مصالح الأمن للتبليغ عن الاعتداءات التي طالتهم وممتلكاتهم، فيما احتفظ العديد منهم بمنطق عدم اعطاء تصريحات اعلامية لمنبر هبة بريس بدواعي الخوف من ردة الفعل او الانتقام المباشر.
مشاهد مرعبة تدمي القلب وتزرع الرعب، كانت منطقة بنمسيك مسرحا لها، حيث اصطفت مجموعة شبابية لمراهقين على شكل دوريات متراصة، ملثمين وحاملين سيوفهم في وجه المواطنات والمواطنات، حيث قاموا باخضاع أحد الشباب لحصة ضرب وعذاب مبرح، قبل أن يتركوه وسط بركة من الدماء، ليواصلوا اعتداءاتهم الهمجية على السيارات والشاحنات لولا التدخلات الأمنية الاستباقية لكانت الحصيلة ثقيلة…
المشهد ذاته، عاشته منطقة التشارك التي عرفت جريمة قتل وطعن لشاب من قبل غريمه، فيما تحولت مستعجلات المستشفيات بالمنطقة إلى مايشبه ساحة حرب بفعل ورود العديد من حالات الاعتداءات.
في خضم هذه الأحداث المأساوية التي يقف وراءها شباب ومراهقون خارجون عن القانون، انتقلت العديد من الأمهات والآباء صوب محيط الدوائر الأمنية بالمنطقة للبحث عن ذويهم، ومنهم من أعلن أن ابنه بريء من هذه الأفعال في الوقت الذي قبض فيه في حالة تلبس…
رجال الأمن البواسل الذي تجندوا لمواجهة هذا المد لأفراد هذه العصابات التي تحاول الركوب على مختلف الأحداث واتخاذها ذريعة لنشر الرعب والخوف بين صفوف المواطنين الآمنين، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية الضرب بيد من حديد على هؤلاء ليكونوا عبرة للباقي.
في المقابل، ارتفعت مطالب ملحة لمهتمين وباحثين ونشطاء فايسبوكيين غيوريين، تناشد بتوسيع صلاحيات رجال الأمن وحمايتهم من المتابعات القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع السماح لهم باستعمال أسلحتهم الوظيفية في مواجهة المعتدين شريطة أن لا يخرج ذلك عن الضوابط القانونية المعمول بها.
13 تعليقات
هههههه فيلم هوليود جديد هذا
ان عدم فرض القانون على الجناة فسترون النتائج عم قريب هل يعقل أن الفرد يحمل السلاح معه ولا من يتكلم هادا الحامل السلاح هدفه تهديد الآخرين البطالة+الإدمان انعدام القانون=الجريمة
الحل هو إطلاق الرصاص ولو مباشرة ولو وصلت هاته الرصاصة لحد القتل لأن الهاجم خاصو يموت شرعا حقوق الإنسان و الخرا حشا السامعين هو ليوصلنا لهادا الحد من الضصارة
نناشد الجهات الأمنية بالتدخل السريع لوضع حد لهؤلاء المجرمين الذين افسدوا فرحة العيد على المواطنين حيث تعرض العديد منهم الاعتداءات جسدية بواسطة أسلحة بيضاء لذلك ندعو الجهات الأمنية الضرب بيد من حديد والقبض على جميع أفراد هؤلاء العصابة المجرمة الذين روعوا راحة الساكنة وتقديمهم امام القضاء لانزال اقصى العقوبات في حقهم ليكونوا عبرةلىغيرهم
مادامت هذه الأحداث لا تمس سلامة المسؤولين و رجالات الدولة فهذا لا يشكل خطرا على المغرب. لك الله يا وطن
القادم قد يكون أسوأ لأن رجل الأمن لم تعد له سلطة، عذه أحداث ربما تكون سببا في إعادة النظر في قرارات القاضي اللذي أمر بإيداع الشرطي البريء اللذي كان يزاول عمله من أجل المحافظة على النظام بسجن عكاشة.
لا داعي للمناداة على رجال الأمن لأنهم وبكل بساطة وخوفا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فلن يكون بمقدورهم التدخل وذلك بناء على ما تعرض له صديقهم الأسبوع الماضي لما أراد أن يقوم بعمله.
رجال الأمن البواسل الذين تتحدث عنهم يتم رميهم في سجن عكاشة عند اقترافهم أخطاء مهنية غير مقصودة ويتم التخلي عنهم وعن عائلتهم من طرف ادارتهم.
هذا فعل مدبر
هؤلاء المجرمين نفسهم من قاموا بعمليات من قبل، بتوجيه جهة ما غرضها نشر البلبلة والفتنة
في المغرب، حتى يبقى المواطن يطلب الامن
هته العمليات تظهر قيمة الامن في البلاد
و طلقوا ديك البوليسي لي فعكاشة را والله المخزن إلى رجع اللور تا ياكلوا بعضياتهم. عثمان الله يرحموا و لكن البوليسي مني يشوف الزميل ديالو تلاح فعكاشة نتيجة تدخل أمني تلاقاه من جهازه اللاسلكي را غدي يتفكر صاحبوا فالحبس و يبقى يخمم ألف تخميمة.
باقي ماشفتوا والو دابة يوليوا يدخلوا عليكم لديوركم حيث كدافعوا على عثمان ولي بحالوا بغيتوا السيبة والفوضى اوى خاصكم تعرفوا ان السيبة ليوم تمارسها وغدة تمارس عليك
يجب الضرب بيد من حديد في عقوبات المجرمين وتوسيع رقعة التدخلات بالنسبة لجهاز الشرطة تحت ضوابط قانونية
بوضع الشرطي الذي قام بواجبه سجن عكاشة سنرى اكثر من هذا لانه وبكل بساطة كل رجل امن سيضرب الف حساب قبل اي تدخل اليوم وبأم عيني رأيت شابين على دراجة نارية يستفزان شرطيان ويستهزئان منهما ولا تدخل من الشرطيان لانه وبكل بساطة لم تعد كرامة ولا هبة لرجال الامن.لهذا يجب اعادة النضر في هذه القرارات الطائشة.