أكادير : إزدحام كبير في حركة في ثاني أيام العيد بسبب أشغال التهيئة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد شوارع مدينة أكادير، ازدحاما شديدا خلال أيام العيد، حيت عرفت حركة السير تعثر كبير على مستوى شوارع المدينة وكذلك على مستوى الطرق الوطنية بمدخل المدينة الشرقي والشمالي.

فعلى مستوى الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين مدينة أكادير والصويرة، لوحظ إزدحام في حركة السير، مما أثار استياء الوافدين على المدينة من سياح وكذلك مواطنين، خصوصا بين النقطة الكيلومترية بين ميناء أكادير والمنطقة السياحية تغازوت شمال المدينة، بسبب الاشغال المتعلقة بمشروع التهيئة الحضرية لاكادير 2020 – 2024 .

ويسود تخوف، أن تشهد المدينة، ازدحام مضاعف خلال فصل الصيف القادم، بسبب بطئ أشغال التهيئة، واغلاق جل محاور المدينة، وهو ما يستدعي من مسؤولي شركة التنمية الحضرية والمجلس الحماعي، التفكير في خطة من أجل تنفيس المحاور الطرقية، وتنظيم طريقة تهييء المدينة، بشكل عقلاني، يسهل حركة السير في محاورها الاربعة الخارجية، على مستوى مدخل منطقة تيكيوين وان كان جنوبا، ومنطقة الدراركة شرقا و تغازوت أورير شمالا.

وتعرف مدينة أكادير، توافد الآلاف من الأسر التي تستغل نهاية العطل للسفر إلى الشواطي المتواجدة بين اورير وامسوان، وهذا الأمر يتسبب في اختناقات مماثلة في الطرق.

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