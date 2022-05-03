أكادير : إزدحام كبير في حركة في ثاني أيام العيد بسبب أشغال التهيئة

2022-05-03 / 15:10
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد شوارع مدينة أكادير، ازدحاما شديدا خلال أيام العيد، حيت عرفت حركة السير تعثر كبير على مستوى شوارع المدينة وكذلك على مستوى الطرق الوطنية بمدخل المدينة الشرقي والشمالي.

فعلى مستوى الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين مدينة أكادير والصويرة، لوحظ إزدحام في حركة السير، مما أثار استياء الوافدين على المدينة من سياح وكذلك مواطنين، خصوصا بين النقطة الكيلومترية بين ميناء أكادير والمنطقة السياحية تغازوت شمال المدينة، بسبب الاشغال المتعلقة بمشروع التهيئة الحضرية لاكادير 2020 – 2024 .

ويسود تخوف، أن تشهد المدينة، ازدحام مضاعف خلال فصل الصيف القادم، بسبب بطئ أشغال التهيئة، واغلاق جل محاور المدينة، وهو ما يستدعي من مسؤولي شركة التنمية الحضرية والمجلس الحماعي، التفكير في خطة من أجل تنفيس المحاور الطرقية، وتنظيم طريقة تهييء المدينة، بشكل عقلاني، يسهل حركة السير في محاورها الاربعة الخارجية، على مستوى مدخل منطقة تيكيوين وان كان جنوبا، ومنطقة الدراركة شرقا و تغازوت أورير شمالا.

وتعرف مدينة أكادير، توافد الآلاف من الأسر التي تستغل نهاية العطل للسفر إلى الشواطي المتواجدة بين اورير وامسوان، وهذا الأمر يتسبب في اختناقات مماثلة في الطرق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ليلة مرعبة البيضاء.. ملثمون يفرضون قانونهم بالسيوف

ليلة مرعبة البيضاء.. ملثمون يفرضون قانونهم بالسيوف

2022-05-03 / 14:38
Photo of نشرة انذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة

نشرة انذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من…

2022-05-02 / 13:33
Photo of القنيطرة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

القنيطرة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-05-02 / 12:05
Photo of الرئيس المصري إلى يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس المصري إلى يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

2022-05-01 / 22:27
Photo of بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون لاقامة صلاة العيد

بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون…

2022-05-01 / 17:54
Photo of إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

2022-05-01 / 09:49
Photo of المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل خيمة

المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل…

2022-04-30 / 23:23
Photo of جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية

جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر…

2022-04-30 / 20:58
Photo of المغربية بشرى بايبانو تنجح في تسلق أعلى قمة في جبال الهملايا

المغربية بشرى بايبانو تنجح في تسلق أعلى قمة في…

2022-04-30 / 18:51
Photo of سلا.. الأمن يوقف ثلاثينيا ويحجز 1290 قرص طبي

سلا.. الأمن يوقف ثلاثينيا ويحجز 1290 قرص طبي

2022-04-30 / 15:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق