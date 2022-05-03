بمليار سنتيم.. مجلس مدينة الدار البيضاء يدعم ناديي الرجاء والوداد

2022-05-03 / 13:47
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هبة بريس

قرر مجلس مدينة الدار البيضاء في أن الدورة المقبلة مناقشة رفع قيمة الدعم المالي المخصص للوداد والرجاء الرياضيين ليصل إلى مليار سنتيم، 500 مليون سنتيم لكل فريق , وانهاء الاتفاق القديم الموقع بين الأطراف الثلاثة والذي امتد لأربع سنوات.

وحصل الرجاء الرياضي لكرة القدم على 800 مليون سنتيم من مجلس مدينة الدار البيضاء في أربع سنوات بمعدل 200 مليون سنتيم في السنة، مقابل 600 مليون سنتيم للوداد الرياضي، وسيحصل على 200 مليون إضافية في الأيام المقبلة.

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‫6 تعليقات

  1. الرجاء تستحوذ على 50% من الألقاب الأفريقية التي فازت بها جميع الفرق المغربية بما فيها وداد و الجيش يعني الرجاء الأكثر تتويجا على الصعيد الافريقي. زد على ذلك الرجاء لعبت نهائي كأس العالم للأندية في حين الفريق الثاني للعاصمة الاقتصادية أقصي في الدور التمهيدي..

  2. نادي القرن نادي العالمي نادي النسر نادي الشعب نادي الطبقة الفقيرة نادي ولا كالنوادي نادي التيكي تاكا نادي الفرجة والمتعة نادي الألقاب نادي الرجاء العالمي المغربي أبى من أبى وكره من كره مزيدا من الدعم ..

  3. رأسمال الأندية البيضاوية الجمهور.ادن لا نتيجة العائدات الإنجازات لا نتيجة للتاريخ الرياضي لا مستقبل لا رؤية استراتيجية لا لاشيء الجمهور هو الرأسمال البشري ،نتمنى الأفضل للفريقين..

  4. مشكل الاندية المغربية.ليس الا هو المنح المالية فهي ضعيفة ضعيف جدا لا يعقل يجب اعادة هذه المنح الهزيلة الجامعة تربح النقود كتيرا
    والفرق تغرق في الديون كتيرا.مليار سنتيم
    لكلا الفريقين فهو ضعيف ….

  5. السبب واضح في تفقير كل الاندية بدون مناقشة لان مداخيل الازهار و الإعلانات كافية لكن الحل واضح تأسيس شركات من أجل المحاسبة و المتابعة فقط حينها سيتغير الوضع المادي و المنتج الكروي..

  6. سوق الاشهار فلمغرب ضعيف الشركات تجني الملايير من الارباح كل سنة ولاتدعم الرياضة الا بلفتات والاندية تعاني الازمة وتعيش ايقاع الإفلاس ..

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