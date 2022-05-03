بمليار سنتيم.. مجلس مدينة الدار البيضاء يدعم ناديي الرجاء والوداد

هبة بريس

قرر مجلس مدينة الدار البيضاء في أن الدورة المقبلة مناقشة رفع قيمة الدعم المالي المخصص للوداد والرجاء الرياضيين ليصل إلى مليار سنتيم، 500 مليون سنتيم لكل فريق , وانهاء الاتفاق القديم الموقع بين الأطراف الثلاثة والذي امتد لأربع سنوات.

وحصل الرجاء الرياضي لكرة القدم على 800 مليون سنتيم من مجلس مدينة الدار البيضاء في أربع سنوات بمعدل 200 مليون سنتيم في السنة، مقابل 600 مليون سنتيم للوداد الرياضي، وسيحصل على 200 مليون إضافية في الأيام المقبلة.

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