وفد إسباني رفيع المستوى يزور الرباط هذا الأسبوع للإعداد لعملية “مرحبا 2022”

2022-05-03 / 14:12
3
هبة بريس- الدار البيضاء

أعلنت السلطات الإسبانية أن وفدا رفيع المستوى سيزور المغرب بحر هذا الاسبوع للتباحث في عدد من القضايا و في مقدمتها عملية مرحبا التي ستنطلق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

و حسب بلاغ للسلطات الإسبانية فقد تقرر أن يجتمع وفد إسباني رفيع المستوى مع مسؤولين من المغرب الخميس 5 ماي في الرباط للتحضير لعملية العبور مرحبا 2022.

و يأتي هذا الاجتماع وفق ذات البلاغ في إطار اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية، حيث سيرأس الوفد الإسباني وكيلة وزارة الداخلية إيزابيل غويكوتشيا.

و بهدف التحضير والتخطيط لاجتماع الرباط ، ترأست غويكوتشيا قبل أيام الاجتماع الثاني للجنة الحكومية للتنسيق والإدارة (CECOD) ، حيث تم وضع التصميم الأول للجهاز الأمني ​​لعملية العبور.

و قررت سلطات إسبانيا وفق المنشور السالف الذكر تخصيص حوالي 14،870 من أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني لتأمين العملية و ضمان انسيابيتها بشكل سلس.

ويتألف الوفد الذي سيسافر إلى المغرب أيضا من ممثلين عن النائب الثالث للرئيس للتحول البيئي والتحدي الديموغرافي، و ممثلين عن وزارتي الخارجية والتعاون، والنقل والتنقل والأجندة الحضرية، و ممثل عن وزارة السياسة الإقليمية والوظيفة العامة، و ممثل عن وزارة الصحة.

كما ستكون وزارة الداخلية الإسبانية ممثلة في هذا الاجتماع، حيث سيحضر نيابة عنها المدير العام للحماية المدنية والطوارئ ، ليوناردو ماركوس ، والمدير العام للمرور بيري نافارو.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشبيبة التجمعية تشيد بالاتفاق الحكومي-النقابي، وتندد بتصريحات بنكيران

الشبيبة التجمعية تشيد بالاتفاق الحكومي-النقابي، وتندد بتصريحات بنكيران

2022-05-04 / 19:55
Photo of سفير : المغرب والمملكة المتحدة يستفيدان من تكامل اقتصاديهما

سفير : المغرب والمملكة المتحدة يستفيدان من تكامل اقتصاديهما

2022-05-04 / 14:39
Photo of خبير : “الحكم الذاتي” هو الأساس الوحيد لتعزيز السلام والتنمية في الصحراء

خبير : “الحكم الذاتي” هو الأساس الوحيد لتعزيز السلام…

2022-05-04 / 11:42
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة رئيس الطائفة اليهودية بأكادير

الملك يعزي أفراد أسرة رئيس الطائفة اليهودية بأكادير

2022-05-03 / 18:08
Photo of “الأحرار” يثمن دور الطبقة الشغيلة ويبرز أهمية “اتفاق 30 أبريل”

“الأحرار” يثمن دور الطبقة الشغيلة ويبرز أهمية “اتفاق 30…

2022-05-03 / 14:30
Photo of التجريد من العضوية ينتظر نوابا لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق الضوابط القانونية

التجريد من العضوية ينتظر نوابا لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق…

2022-05-03 / 12:45
Photo of هذا ما ستتدارسه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس

هذا ما ستتدارسه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس

2022-05-03 / 10:33
Photo of في عز الأزمة وضدا في دوريات لفتيت ..خريبكة تنوي شراء” سيارات المنفعة”!!

في عز الأزمة وضدا في دوريات لفتيت ..خريبكة تنوي…

2022-05-02 / 21:12
Photo of البوليساريو تتلقى صفعة قوية في افتتاح فعاليات المنتدى الاجتماعي بالمكسيك

البوليساريو تتلقى صفعة قوية في افتتاح فعاليات المنتدى الاجتماعي…

2022-05-02 / 17:48
Photo of العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة عيد الفطر

العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة عيد الفطر

2022-05-02 / 15:00

‫3 تعليقات

  2. يجب على الوفد المغربي أن يتطرق إلى المشاكل التي يتعرض لها المواطن المغربي من (حكرة واهانة ) خصوصا ناقلي البضائع من طرف رجال الأمن الإسباني

  3. نتمنى من افراد الجالية ان تكون الاراضي الاسبانية فقط طيقا و مكان لقضاء حاجاتهم وان لا يشتروا اي شيء من محلاتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق