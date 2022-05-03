شفشاون تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الاثنين إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
شفشاون: 3 ملم
الدار البيضاء: 2 ملم
العرائش والرباط: 1 ملم
طنجة والقنيطرة والرباط-سلا والمحمدية والجديدة وبنسليمان والصويرة: أقل من ملمتر.
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تعليق واحد
ليست شفشاون منطقة الغرب ووازان عرفت تسقطات مهمة من ليلت التلاتاء ليو كامل. وتسقطات غزيرة نسأل الله اللطف