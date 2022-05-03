زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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شفشاون تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال آخر 24 ساعة

2022-05-03 / 12:12
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الاثنين إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

شفشاون: 3 ملم

الدار البيضاء: 2 ملم

العرائش والرباط: 1 ملم

طنجة والقنيطرة والرباط-سلا والمحمدية والجديدة وبنسليمان والصويرة: أقل من ملمتر.

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تعليق واحد

  1. ليست شفشاون منطقة الغرب ووازان عرفت تسقطات مهمة من ليلت التلاتاء ليو كامل. وتسقطات غزيرة نسأل الله اللطف

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