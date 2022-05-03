بوتين يوقع على إجراءات انتقامية جديدة ضد الدول “غير الصديقة”

هبة بريس - وكالات

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليمات لمجلس الوزارء الروسي بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات في غضون 10 أيام.

ونشرت بوابة المعلومات القانونية الروسية الوثيقة التي وقعها الرئيس الروسي، والتي تتضمن إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الإجراءات الاقتصادية غير الودية لبعض الدول الأجنبية”.

وأضافت الوثيقة: “فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها، والتي تهدف إلى حرمان روسيا ومواطنيها والكيانات القانونية الروسية بشكل غير قانوني من الحق في الملكية وتقييد حقوق الملكية الخاصة بهم”.

وتابعت الوثيقة: “من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا تقرر الموافقة على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات”.

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