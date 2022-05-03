أمطار الخير تتساقط على البيضاء في ثاني أيام العيد وتحول الشوارع لبرك مائية

2022-05-03 / 11:48
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هبة بريس - الدار البيضاء

شهدت مدينة الدار البيضاء هطول تساقطات مطرية مهمة في الساعات الماضية و بالضبط منذ ليلة أمس التي احتفى فيها المغاربة بمناسبة عيد الفطر الأبرك.

زخات المطر حولت عددا من الشوارع بالعاصمة الاقتصادية لأشبه ما يكون بالبرك المائية و خاصة في المناطق التي تشهد أشغالا مفتوحة للأوراش المتعلقة بمشروعي الخط الثالث و الرابع للترامواي و خطوط الباصواي و بعض القناطر.

و بسبب الحفر الكثيرة و الكبيرة التي تراكمت في أغلب شوارع الدار البيضاء، عدا في الأحياء المصنفة راقية، فقد غمرت المياه أجزاءا واسعة من الطرقات هذا الصباح حيث وجد مستعملو الطريق صعوبات في حركة التنقل و السير.

و في الوقت الذي طال فيه انتظار البيضاويين، يبدو أن الأشغال المنتشرة في كل حدب و صوب بالمدينة لن تعرف نهايتها في المواعيد المحددة سلفا خاصة في ظل بطء الأشغال التي تسير بسرعة حلزونية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية سبق و نشرت بلاغا أكدت فيه أن عددا من مناطق المملكة، بما فيها الدار البيضاء، ستشهد نزول تساقطات مطرية بكميات مختلفة ليلة العيد و اليوم الموالي له.

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