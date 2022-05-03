بعد تصريحات لافروف عن أصول “هتلر” اليهودية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم النازيين الجدد

هبة بريس - وكالات

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إسرائيل اليوم الثلاثاء، بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مصعّدا بدرجة أكبر، خلافاً بدأ عندما زعم لافروف أن أدولف هتلر من أصول يهودية.

وانتقدت إسرائيل لافروف أمس الاثنين قائلة إن زعمه الذي أدلى به أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يهودي، افتراء “لا يغتفر” يقلل من شأن مآسي محارق النازية.

وندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لافروف، واتهم زيلينسكي روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “متعارضة مع التاريخ” و”تفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف”.

وأكدت موسكو مجددا وجهة نظر لافروف بأن كون زيلينسكي من أصل يهودي، لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا.

وقالت في بيان: “مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف، بل على العكس يجري تغذيتها (في أوكرانيا)”.

تأكيد لافروف أن هتلر من أصول يهودية جاء في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية يوم الأحد، ردا على سؤال عن سبب قوله إن روسيا تحتاج لتخليص أوكرانيا من النازيين إذا كان رئيسها نفسه يهوديا.

وأبدت إسرائيل دعمها لأوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير، لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة، ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي، إذ كانت تخشى تصدع العلاقات مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة.

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