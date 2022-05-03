هذا ما ستتدارسه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، والثاني بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها، والثالث بالمصادقة على المخطط الوطني للساحل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 7 فبراير 2022.

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