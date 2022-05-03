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الداخلية الألمانية تدعو المواطنين لتخزين الغذاء والدواء

2022-05-03 / 09:48
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هبة بريس - وكالات

دعت وزيرة الداخلية الألمانية المواطنين إلى تخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا.
وقالت وزيرة الداخلية في حوار مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية “Handelsblatt”: “في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية، فسيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في البيت”.

ونصحت الوزيرة الألمان بالاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة عشرة أيام.

وتشمل القائمة، على وجه الخصوص، 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان.

بالإضافة إلى ذلك، ولمدة عشرة أيام، يوصى بتخزين 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض، و357 غراما من الدهون والزيوت، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي، مثل الحلويات.

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‫3 تعليقات

  1. عليكم بتخزينالحبوب و القطاني والقديد والثمر والفواكه الجافة وزيت الزيتون…ايام صعبة قادمة…

  3. دول تبحث عن حلول لشعوبها ،وعندنا بالمغرب يبحثون عن المشاكل لشعوبهم
    سبحان الله

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