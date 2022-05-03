تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-05-03 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا مع احتمال سقوط برد بكل من المنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية السهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحه الشرقية والسايس، فضلا عن سقوط قطرات مطرية متفرقة محليا بالسهول الوسطى.

وسيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تناثر بعض الحبات من الغبار بالجنوب الشرقي وبجنوب البلاد.

وسيلاحظ أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى والجنوبية والمنطقة الشرقية والأطلس وسوس والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بكل من الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و22 درجة بشمال الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 21 و27 درجة بجنوب تاأقاليم الصحراوية، وما بين 10 و17 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد انخفاضا بالبلاد بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين كاب سبارطيل وبوجدور، وهائجا بالجنوب.

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