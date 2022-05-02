الأمم المتحدة تؤكد الحاجة لإجراءات قوية
أنطونيو غوتيريش،

الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا ستؤدي إلى أزمة الغذاء والطاقة والمال في إفريقيا

2022-05-02 / 23:53
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هبة بريس - وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن “الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة ثلاثية: الغذاء والطاقة والأزمة المالية” في جميع أنحاء إفريقيا”.

وخلال جولته على بعض البلدان الإفريقية، قال أنطونيو غوتيريش من السنغال: “عند مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، من المستحيل عدم ذكر الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إفريقيا”.

وأضاف غوتيريش: “يجب علينا ضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، وإزالة جميع قيود التصدير غير الضرورية”، مؤكدا أنه “يجب على الدول مقاومة إغراء التخزين وإطلاق مخزون إستراتيجي من الطاقة بدلا من ذلك”.

هذا وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي رأى أن الحرب في أوكرانيا كانت “مأساة إنسانية” يمكن أن يكون لها “تأثير كبير على الاقتصادات، ولا سيما اقتصادات البلدان النامية”.

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‫4 تعليقات

  1. هذا جد بديهي للعام والخاص
    المشكل ان الامم المتحدة لا تبدل قصارى الجهد للتغلب على الجوع في افربقيا.

  2. رغم أن الحرب بعيدة بعدا تامة كالشمس على الأرض على إفريقيا لكن الأزمة تقع في إفريقيا لا حول ولا قوة إلا بالله إلى نشكوا ضعفنا وقلة حيلتنا

  3. لماذا بالضبط في افريقيا؟ الأزمات التي تجد في اوروبا لا اراها في افريقيا يا هذا

  4. هذا من مخططات اليهود للقضاء على الدول الفقيرة لأن الفرصة كانت سانحة في الأعوام الماضية لأن تكون بعض الدول الفقيرة أكثر تقدما ولكن مع الأسف الفقر سينتضر الدول الفقيرة لأن إفريقيا كلها خيرات وبالتالي هي التي ستصبح الفريسة في الأعوام القليلة القادمة من هذا نستنتج أن تركيا هي الدولة التي نقول أنها نجحت في تدبير شأنها حتى أصبحت من أقوى الإقتصادات العالمية المغرب دولة في طور النمو إلا أنها ضيعت فرصا سانحة للرفع من التنمية المشكل يكمن في بعض المسؤولين الذين لا وطنية لهم ولا هم يحزنون عوض ما يستتمرون أموالهم في بناء الوطن بيضو أموالهم في الخارج وضيعوا على البلاد أعواما من التقدم

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