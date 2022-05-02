الشغب الرياضي.. أمن البيضاء يوقف 3 أشخاص تورطوا في تبادل العنف
هبة بريس - البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين 02 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح والعنف المرتبط بالشغب الرياضي.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف فيما بينهم بمنطقة “اسباتة”، وهو ما استدعى ايفاد دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات مستمرة بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.
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19 تعليقات
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم لقد اكره ما في كرة القدم المغربية بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الجمهور المغربي الكوروي..
أصبحنا نعيش وضعية النصب والسرقة في الملاعب الرياضية كأننا في مافيا يجب الحد من هذه الظاهرة مع تشديد الأمن والأمان بالملاعب الرياضية…
تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني المغربي الذي يسهر على حماية الوطن من هؤلاء المجرمين الذين يقومون بعمليات تخربية والشغب داخل الملاعب الرياضية…
نتمنى من السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الشعب المغربي الرياضي وأن تأخذ العدالة مجراها.
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة العنف والتعسف والقهر داخل الملاعب الرياضية حتى يعم للاستقرار…
يجب على السلطات القضائية بمحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
تعتبر مدينة الدارالبيضاء من المدن أكثر انتشارا في النصب والسرقة وبالاخص امام الملاعب الرياضية ..
لقد أخذت مدينة الدارالبيضاء صورة غير مرضية بالنسبة للشغب داخل الملاعب الرياضية…
لازلنا لم نأخذ بعين الاعتبار والدرس تجاه كرة القدم المغربية حسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية…
لما هذآ الشغب والتخريب والعنف داخل الملاعب الرياضية؟؟؟؟
لاندري إلى أي حد ستصلون بنا هؤلاء المشاغبين الذين يقومون بعمليات تخربية والشغب داخل الملاعب الرياضية .لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة لتقدمهم إلى العدالة من أجل حماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين..
لو كنت قاضيا لن اتراحم معهم ولحكمت عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
في نظري إغلاق الملاعب الرياضية لياخذوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطن المغربي الكوروي.
الكل يتاسف لما يجري في الملاعب الرياضية وللأسف الشديد إنها مهزلة وفضيحة للملاعب المغربية هههههههههههه.
هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات تخربية والشغب داخل الملاعب الرياضية يجب على السلطات القضائية ان تحاكمهم على الفور بدون نقاش..
أنا ضد فكرة الاحتفاظ بهم يجب محاكمتم باقصى سرعة ممكنة من أجل حماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون زعزعة الاستقرار الوطني المغربي والشغب داخل الملاعب الرياضية…
غير يعقل ان نسمع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية في حق المواطن المغربي يجب الحد من هذه الظاهرة..
بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية والشغب والتعنيف داخل الملاعب الرياضية لا أظن أن يعطيه ان ينظم أي كأس العالم مستقبلا مدى سنوات المقبلة
شكرآ للأمن الوطني المغربي على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة التي يقومون بها من أجل إنقاذ الملاعب الرياضية من التخريب وزعزعة الاستقرار الرياضي داخل الملاعب الرياضية .