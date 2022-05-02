الشغب الرياضي.. أمن البيضاء يوقف 3 أشخاص تورطوا في تبادل العنف

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين 02 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح والعنف المرتبط بالشغب الرياضي.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف فيما بينهم بمنطقة “اسباتة”، وهو ما استدعى ايفاد دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات مستمرة بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

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