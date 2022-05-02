مالي تعلن فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا

2022-05-02 / 23:06
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حكومة مالي، الاثنين، فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، وذلك في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن الحكومة تابعت بأسف، التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية. مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 يونيو 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع باماكو.

وأكد البيان أن الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مرارا أجواء البلاد، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتا.

وأضاف البيان أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو 2014.

كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.

واختتم بيان الحكومة المالية قائلا، “إن حكومة جمهورية مالي تؤكد لشركائها استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم في ظل الاحترام المتبادل”.

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‫2 تعليقات

  2. مالي تحتاج إلى حكم مدني أما الجيش مهمته حماية البلاد في ظل هذه الظروف لا أظن أن مالي ستؤمن الأمن والنهوض بالإقتصاد

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