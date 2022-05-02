الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف شخص حاول الاعتداء على قاصر

هبة بريس - الرباط

اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل بدائرة “الجزاء” بولاية أمن الرباط لاطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي، مساء اليوم الاثنين 2 ماي الجاري، وذلك لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 24 سنة، والذي عرض موظفي الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على مستوى المدينة العتيقة بالرباط، بعد تورطه في تعريض قاصر لاعتداء جسدي، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة أدوات حادة.

وقد اضطر ضابط شرطة ممتاز لاطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، الأمر الذي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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