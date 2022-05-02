فرار ملاكم مغربي في التشيك قبل المشاركة في بطولة عالمية

2022-05-02 / 22:41
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هبة بريس

اهتز مقر إقامة المنتخب الوطني للملاكمة في التشيك على وقع فرار ملاكم بارز قبل المشاركة في بطولة عالمية.

ووفقا لـ”مرصد المحترفين المغاربة” فقد فر الملاكم يونس باعلا عن وزن أقل من 92 كيلوغراما من فندق إقامة العناصر الوطنية قبل بداية بطولة الجائزة الكبرى للملاكمة التي أقيمت في الفترة ما بين 25 و 28 أبريل.

ومعلوم أن يونس باعلا كان قد شارك مثل المغرب في الألعاب الأولمبية الصيفية العام الماضي في العاصمة اليابانية بكين.

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‫5 تعليقات

  3. ومعلوم أن يونس باعلا كان قد شارك مثل المغرب في الألعاب الأولمبية الصيفية العام الماضي في العاصمة اليابانية بكين.
    معلومة جديدية: بكين هي عاصمة اليابان! ياسلام!

  4. و فر 5 تلاميذ قاصرين بعدما شاركوا في بطولة دولية االألعاب المدرسية . و أعتقد إن لم تخنني الذاكرة أنهم فروا في نفس البلد.
    إنها مهزلة حقيقية أن يفضل المرء مواجهة المجهول بدل البقاء في بلده.
    و المصيبة أن أغلبهم يكتشف فداحة تصرفه بعد مدة وجيزة لكنه لا يستطيع العودة ليس فقط خجلا من رفاقه و جيرانه و أقرانه بل لأن الغالبية لا تتوفر على مصاريف العودة و تحمل تنعاتها.

  5. الى الادمن
    بعد التحية مبروك عواشرك
    في اخر المقال طوكيو عاصمة اليابان ماشي بكين

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