فرار ملاكم مغربي في التشيك قبل المشاركة في بطولة عالمية

هبة بريس

اهتز مقر إقامة المنتخب الوطني للملاكمة في التشيك على وقع فرار ملاكم بارز قبل المشاركة في بطولة عالمية.

ووفقا لـ”مرصد المحترفين المغاربة” فقد فر الملاكم يونس باعلا عن وزن أقل من 92 كيلوغراما من فندق إقامة العناصر الوطنية قبل بداية بطولة الجائزة الكبرى للملاكمة التي أقيمت في الفترة ما بين 25 و 28 أبريل.

ومعلوم أن يونس باعلا كان قد شارك مثل المغرب في الألعاب الأولمبية الصيفية العام الماضي في العاصمة اليابانية بكين.

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