هل ينتهي جدل الشيخة بانتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل “لمكتوب”?

نجلاء مزيان - هبة بريس

لحظات قليلة باتت تفصلنا عن نهاية المسلسل الرمضاني المثير للجدل “لمكتوب”، هذا العمل الذي حمل في طياته الكثير من القضايا التي تعد من”الطابوهات”.

تميز المسلسل الرمضاني “لمكتوب” الذي جرى بثه على القناة الثانية طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، بحبكة درامية جرت المتفرج المغربي من أول حلقة.

فبالرغم من الجدل الذي أثاره إلا أنه استطاع أن يتصدر قائمة الأعمال المغربية الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، إضافة إلى تصدره الطوندونس المغربي عبر موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب لأكثر من مرة، فهل سينتهي الجدل بمجرد انتهاء الحلقة الأخيرة منه؟

و هل سوف نرى جزء آخر ل”لمكتوب” في رمضان المقبل؟؟

عقب نجاح أي عمل، تضج منصات التواصل الاجتماعي بطلب النشطاء لجزء آخر، فنفس الأمر حصل في المواسم الرمضانية السابقة، نذكر كمثال مسلسل “بنات العساس” و “سلمات ابو البنات” و غيرهم من الأعمال التي حظيت بإشادة الجمهور المغربي.

فلحدود كتابة هاته الأسطر، تظل الاخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول جزء آخر ل”لمكتوب” مجرد إشاعات لحين تأكيدها من المسؤولين على العمل.

هل ساهمت الانتقادات بطريقة غير مباشرة في نجاح العمل؟

لا يمكننا أن ننفي أن كثرة الإنتقادات تثير فضول المتلقي، فهي بمثابة “دعاية” مجانية لأي عمل أو منتوج، فعندما يتعرض أي مسلسل أو مقطع فيديو للهجوم، حتما نجده بعد ساعات قليلة في الطوندونس المغربي إضافة إلى انضمامه إلى قائمة الأكثر أعمال مبحوث عنها.

قصة مسلسل “لمكتوب”

مسلسل لمكتوب، تدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي، يعالج مجموعة من القضايا، أبرزها نظرة المجتمع الدونية “للشيخة” و محاولتها التأقلم مع المجتمع، زواج المصلحة، الطمع، الحب من طرف واحد، و العقم.

أبطال العمل الدرامي

شارك في مسلسل “لمكتوب” كل من دنيا بوطازوت، أمين الناجي، مريم الزعيمي، سلوى زرهان، ندى هداوي، هند بن اجبارة، سكينة درابيل، رفيق بوبكر، أيوب كريطع و أنس الحمدوشي.

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