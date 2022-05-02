فرنسا.. قتل ملايين الدواجن بسبب أنفلونزا الطيور

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الزراعة الفرنسية، الإثنين، إنه منذ بدء انتشار وباء إنفلونزا الطيور في نوفمبر، تم ذبح 16 مليون طير داجن في فرنسا، وهو رقم قياسي.

لكن الوزارة أشارت إلى أنه “تم تجاوز ذروة الوباء في نهاية آذار/مارس، وتباطأت سرعة انتشاره”.

ومنذ تسجيل الحالة الأولى في شمال فرنسا، نهاية نوفمبر، أصيبت أكثر من 1300 مزرعة بالفيروس، ولا سيما في فيندي، غرب فرنسا، وفي المقاطعات المجاورة، حيث أفرغت السلطات المزارع من طريق ذبح أعداد كبيرة من الطيور المصابة، ولكن أيضًا غير المصابة كإجراء وقائي.

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