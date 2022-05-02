يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية

هبة بريس - الرباط

يرتقب أن يضيف المغاربة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي، بعد خروج شهر رمضان الكريم.

وحسب وزارة الادارة والانتقال الرقمي، فسيتم بعد نهاية الشهر الفضيل إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الثامن من ماي 2022.

وأفادت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

ما رأيك؟ المجموع 30 آراء 25 5