يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية
هبة بريس - الرباط
يرتقب أن يضيف المغاربة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي، بعد خروج شهر رمضان الكريم.
وحسب وزارة الادارة والانتقال الرقمي، فسيتم بعد نهاية الشهر الفضيل إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الثامن من ماي 2022.
وأفادت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.
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24 تعليقات
Abzaf ayakto rah hadchi bzaf gaa marketo drari w l’omal li taynodo f 4 h tsbah Ama ntoma hanya
يجب إعادة النظر.لا بركة فيها.
لا بركة فيها.
أصبحنا كالايتام في موائد اللئام، الكل تكالب على هذا الشعب المطحون، يفرضون عليه ما يشاؤون من قرارات دون استشارته و الاخذ بمصالحه و مطالبه التي من المفترض ان يدافع عنها ممثلوه في المؤسسة التشريعية بكل اسثماتة لكن هذه الأخيرة اختارت الاصطفاف الى جانب السلطة التنفيذية لمن اجل تبادل المصالح المادية