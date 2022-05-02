ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على ملعبه ويدخل التاريخ

2022-05-02 / 20:19
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هبة بريس - وكالات

في سابقة تاريخية، احتضن ناد إنجليزي لكرة القدم، صلاة عيد الفطر، صباح الاثنين، على أرضية ملعبه.

وأقدم نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، على احتضان صلاة العيد على أرضة ملعبه.

وأعلن بلاكبيرن إقامة صلاة العيد، على أرضية ملعبه “إيوود بارك”، وتخصيص العشب للمصلين الرجال والنساء، كما صدح أذان العيد في أرجاء الملعب.

وتعتبر هذه السابقة الأولى من نوعها، ليصبح بلاكبيرن أول ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على أرضية ملعبه عبر التاريخ، وتوقعت محطة “آي تي في” أن يكون الحضور قد وصل إلى 2000 مصلي.

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