عيد الفطر : إمام المسجد الكبير بدكار يبرز عمق الروابط الروحية العريقة بين المغرب والسنغال

2022-05-02 / 18:47
3
هبة بريس

أبرز إمام المسجد الكبير بدكار، الحاجي موسى سامب، اليوم الاثنين ،عمق الروابط الروحية العريقة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والتي يشكل هذا المسجد الذي تم تدشينه سنة 1964 من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني ، وأول رئيس للسنغال ،ليوبولد سيدار سنغور “أفضل تجسيد لها”.

وحرص الامام في خطبة صلاة عيد الفطر بحضور رئيس جمهورية السنغال ، ماكي سال، وسفير صاحب الجلالة بدكار ، حسن الناصري، التي نقلتها القنوات التلفزية المحلية، على التذكير بعمق الروابط الروحية العريقة التي تجمع بين البلدين.

وقال ان هذه المعلمة التي تشكل مبعث فخر لسكان دكار، تعتبر ثمرة العناية السامية للمغفور له الملك الحسن الثاني ، الذي حرص على ان يعكس هذا المسجد ،المهارة المعمارية والفنية للصناع التقليديين المغاربة .

وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمير المومنين، نصره الله، واصل هذه العناية من خلال حرص جلالته المستمر على صيانة هذه المعلمة المعمارية، والتجديد المنتظم للاماكن المخصصة للصلاة، كما تبرهن على ذلك الزرابي الرباطية التي تزين قاعات الصلاة.

وأكد الامام أيضا الروح الأخوية التي تطبع الحضور المغربي بالسنغال والحضور السنغالي بالمغرب، والتي تعكس عمق الأواصر الروحية والدينية، وروابط الدم بين الشعبين.

وفي اعقاب هذه المراسيم الدينية ،تقدم سفير صاحب الجلالة للسلام على الرئيس السينغالي، الذي طلب منه نقل تحياته الى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، ومتمنياته لجلالته بموفور الصحة والازدهار.

يشار الى أن عددا من الشخصيات، ضمنها وزير الداخلية السنغالي، أنطوان ديومي، ووزير الصيد البحري ، عمدة دكار – بلاتو ، أليوني ندويي، وحاكم جهة دكار ، الحسن سال، شاركت في مراسم صلاة عيد الفطر التي جرت بحضور مئات المصلين.

يذكر انه تم تدشين المسجد الكبير بدكار في 27 مارس 1964 من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني، بمناسبة زيارة جلالته طيب الله ثراه الى السنغال ،وذلك بمعية الراحل ليوبولد سيدار سنغور ، والخليفة العام للتيجانيين ، الحاج عبد العزيز سي الدباغ.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية

يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية

2022-05-02 / 20:44
Photo of اغتصب شابة وحاول قتلها.. أمن تيفلت يوقف شخصا

اغتصب شابة وحاول قتلها.. أمن تيفلت يوقف شخصا

2022-05-02 / 12:56
Photo of أشتوكة : حجز 8 ألاف لتر من مسكر ماء الحياة بعد تفكيك مصنع

أشتوكة : حجز 8 ألاف لتر من مسكر ماء…

2022-05-02 / 11:55
Photo of صلاة العيد بلا قيود كورونا ترصُّ الصفوف وتصل الأرحام

صلاة العيد بلا قيود كورونا ترصُّ الصفوف وتصل الأرحام

2022-05-02 / 11:54
Photo of العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز مخدرات

العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز…

2022-05-02 / 11:20
Photo of طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

2022-05-02 / 10:49
Photo of متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة

متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال…

2022-05-02 / 10:15
Photo of بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد بمختلف مصليات المملكة

بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد…

2022-05-02 / 09:22
Photo of طقس يوم العيد.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس يوم العيد.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-05-02 / 09:14
Photo of وأخيرا…سلطات الوصاية بسطات تفرج عن اعتمادات مالية لمجلس المدينة

وأخيرا…سلطات الوصاية بسطات تفرج عن اعتمادات مالية لمجلس المدينة

2022-05-02 / 00:16

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق