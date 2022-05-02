فرنسا تزود أوكرانيا بأسلحة بقيمة 100 مليون يورو

2022-05-02 / 18:34
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هبة بريس - وكالات

أعلن قصر الإليزيه أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أرسلت السلطات الفرنسية مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون يورو وتخطط لإرسال مساعدات جديدة.

وقال الإليزيه: “تبلغ قيمة إمدادات فرنسا من الشحنات العسكرية الفتاكة وغير الفتاكة 100 مليون يورو. وستواصل فرنسا تزويد أوكرانيا بإمكانيات عسكرية إضافية استجابة لمتطلبات السلطات الأوكرانية، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين لضمان تكامل أعمالنا”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجوندر في وقت سابق أن المساعدات العسكرية التي تقدمها باريس وحلفاؤها إلى أوكرانيا “لا تعني أن هذه الدول تخوض حربا ضد روسيا”.

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