الملك محمد السادس والعاهل السعودي

العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة عيد الفطر

2022-05-02 / 15:00
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، سائلين الله أن يعيده على جلالتكم، وعلی شعبكم الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى أمتنا الإسلامية بالعزة والتمكين”.

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