رسالة مؤثرة.. أول تعليق من جورجينا بعد وفاة طفلها الرضيع

هبة بريس - وكالات

شاركت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو رسالة ملهمة بمناسبة عيد الأم بعد الوفاة المأساوية لطفلها، الشهر الماضي، في حادثة لفتت أنظار العالم، وجذبت الكثير من التعاطف لرونالدو وعائلته.

وقالت جورجينا على إنستغرام: ”إلى أولئك الذين هم، إلى أولئك الذين كانوا، إلى أولئك الذين أرادوا ولا يمكن أن يكونوا، إلى أولئك الذين يحاولون، دون أن يكونوا كذلك، يتصرفون على هذا النحو، لأولئك الذين لديهم الغريزة، لأولئك الذين قرروا ألا نكون… نحن جميعًا، صانعي الحياة… عيد أم سعيد“.

وتأتي رسالة جورجينا المتفائلة بعد يوم واحد من نشر رونالدو صورة مؤثرة له وهو يحتضن طفلته الوليدة، كما نشر نجم مانشستر يونايتد صورة لعائلته على ”إنستغرام“ بعد وفاة طفله.

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