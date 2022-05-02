بعد مصر والسنغال.. الفيفا ترفض اعادة مباراة الجزائر والكاميرون

2022-05-02 / 14:48
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هبة بريس - وكالات

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الاثنين قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ورفضت لجنة الانضباط في “الفيفا” إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى “محاربي الصحراء”، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدم بشكوى رسمية إلى “الفيفا” من أجل إعادة مباراة الكاميرون بسبب الأخطاء التحكيمية الكبيرة التي شهدتها المواجهة من وجهة نظره.

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تعليق واحد

  1. من اين لهم بمحاربي الصحراء..لقبهم الأصلي ثعالب الصحراء…. فلما سمعوا بالاسود قالوا نحن محاربين.. !!!

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