عشرات الالآف من الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الاقصى

2022-05-02 / 14:23
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هبة بريس - وكالات

أقام عشرات الالآف من الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في باحات المسجد الأقصى في الصباح الباكر من يوم الأثنين.

وبحسب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس أدى 200 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر. وردد المحتفلون التكبيرات ايذانا بحلول أول أيام العيد.

وجرت الصلاة بهدوء ودون وقوع توترات مع الجانب الاسرائيلي، بعد أسابيع من المواجهات والتصعيد بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خلال أيام رمضان.

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