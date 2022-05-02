اغتصب شابة وحاول قتلها.. أمن تيفلت يوقف شخصا

2022-05-02 / 12:56
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تيفلت، مساء أمس الأحد فاتح ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد والاغتصاب في حق سيدة تبلغ من العمر 26 سنة.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الضحية وهي تشتكي من تعريضها لمحاولة القتل العمد والاغتصاب وتوثيق تلك الأفعال الإجرامية من طرف المشتكى به في شريط فيديو ، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي وتوقيف المشتبه فيه بدوار “نفيلات” بمنطقة سيدي علال البحراوي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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