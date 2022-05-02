الرئيس الفلسطيني يبرق الملك: متمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية
هبة بريس
توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد محمود عباس، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا في غمرة استقبال الأمتين العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، أن نتوجه لجلالتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، بأحر التهاني وأطيب التمنيات باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، راجين الله عز وجل لجلالتكم دوام الصحة والعافية، ولشعبكم والشعوب كافة الخير والسلام والرخاء”.
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أهنئكم بعيد الفطر المبارك السعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام أنتم بخير وصحة وسعادة.
عيدنا الأكبر يوم تتحرر الأوطان من الاستبداد والطغيان، وينعم الأسرى بنور الحرية، ويتطهر الأقصى والمسرى، ويعم الأمن والسلام والعدل والحرية أرجاء الكون.
القدس ستفضح كل المطبعين وستكشف حقيقة كل المفرطين و المتنازلين.
المطبعين بعضهم أولياء بعض
ما سمي باتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع محرمة وباطلة شرعا، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضا وشعبا، والأمة الإسلامية. ما تم ، لا يُسمّى صلحا في حقيقته ولا هدنة، وإنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة.
التطبيع مع إسرائيل “يمثل أيضا إقرارا بشرعية العدو المحتل، واعترافا به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً، وقانوناً، وإنسانيا من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطي