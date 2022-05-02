الرئيس الفلسطيني يبرق الملك: متمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية

2022-05-02 / 11:11
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد محمود عباس، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا في غمرة استقبال الأمتين العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، أن نتوجه لجلالتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، بأحر التهاني وأطيب التمنيات باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، راجين الله عز وجل لجلالتكم دوام الصحة والعافية، ولشعبكم والشعوب كافة الخير والسلام والرخاء”.

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