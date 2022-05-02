طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

هبة بريس - مكتب طنجة

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن طنجة، في حدود الساعة الثانية من صباح يومه الاثنين 2 ماي الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري لتحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص من عائلة واحدة حاولوا عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف في حق قريبهم الذي كان في وضعية خلاف مع القانون.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت بحي العوامة الشرقية بمدينة طنجة لتوقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاعتداءات الجسدية، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية ضرب وجرح عمديين، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بمؤازرة مجموعة من أفراد أسرته الذين حاولوا عرقلة إجراءات التوقيف.

ولدفع الخطر الصادر عن المشتبه فيهم، اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصتين بشكل تحذيري من سلاحه الوظيفي، مما مكن توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم اخضاع أربعة من أفراد عائلته لإجراءات البحث في انتظار تقديمهم أمام العدالة في حالة سراح بعد انتهاء إجراءات البحث في هذه القضية.

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