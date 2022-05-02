اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

2022-05-02 / 10:49
0
هبة بريس - مكتب طنجة

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن طنجة، في حدود الساعة الثانية من صباح يومه الاثنين 2 ماي الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري لتحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص من عائلة واحدة حاولوا عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف في حق قريبهم الذي كان في وضعية خلاف مع القانون.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت بحي العوامة الشرقية بمدينة طنجة لتوقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاعتداءات الجسدية، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية ضرب وجرح عمديين، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بمؤازرة مجموعة من أفراد أسرته الذين حاولوا عرقلة إجراءات التوقيف.
ولدفع الخطر الصادر عن المشتبه فيهم، اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصتين بشكل تحذيري من سلاحه الوظيفي، مما مكن توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم اخضاع أربعة من أفراد عائلته لإجراءات البحث في انتظار تقديمهم أمام العدالة في حالة سراح بعد انتهاء إجراءات البحث في هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز مخدرات

العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز…

2022-05-02 / 11:20
Photo of متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة

متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال…

2022-05-02 / 10:15
Photo of بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد بمختلف مصليات المملكة

بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد…

2022-05-02 / 09:22
Photo of طقس يوم العيد.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس يوم العيد.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-05-02 / 09:14
Photo of وأخيرا…سلطات الوصاية بسطات تفرج عن اعتمادات مالية لمجلس المدينة

وأخيرا…سلطات الوصاية بسطات تفرج عن اعتمادات مالية لمجلس المدينة

2022-05-02 / 00:16
Photo of العثور على جثة خمسيني داخل منزله بطنجة

العثور على جثة خمسيني داخل منزله بطنجة

2022-05-01 / 23:03
Photo of عيد الفطر ..”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

عيد الفطر ..”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

2022-05-01 / 22:49
Photo of فريق بلدية العيون النسوي يحط الرحال بالمملكة البلجيكية..

فريق بلدية العيون النسوي يحط الرحال بالمملكة البلجيكية..

2022-05-01 / 22:31
Photo of برقية تهنئة إلى الملك من رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس المجلس الرئاسي الليبي…

2022-05-01 / 21:51
Photo of الرباط..توقيف شخصين ضبطت بحوزتهما 52.410 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة

الرباط..توقيف شخصين ضبطت بحوزتهما 52.410 وحدة من الأقراص الطبية…

2022-05-01 / 21:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق