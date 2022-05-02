في أجواء أخوية.. الجالية المغربية بسيرينيو الإيطالية يحتفلون بعيد الفطر المبارك

عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

تتويجا لأنشطتها الإجتماعية والثقافية المكثفة خلال شهر رمضان المنصرم احتفل مغاربة إيطاليا في بلدة سيرينيو بمنطقة مونزا وبريانزا شمال إيطاليا، ، بعيد الفطر السعيد،صباح يوم الإثنين 2 ماي 2022 في جو مشمس، ما أعطى للعيد نشوة خاصة، وقد أقاموا شعائر صلاة العيد في المركز الثقافي النصر بسيرنيو وسط أجواء أخوية بين أفراد الجالية المغربية والإسلامية. وقد تقاسم الجميع أجواء الفرحة والبهجة التي غمرت قلوب المسلمين صغارا وكبارا، وكان لهذا اليوم طعم خاص لا يذوقه إلا من عاش تلك الأجواء الرائعة رغم صرامة القوانين التي تفرض على المسلمين الإلتزام بعملهم.

ويحاول أبناء المنطقة، خاصة الذين لديهم أطفال، أن يحتفلوا بخصوصية العيد فيقومون بإعداد الطعام والحلويات وشراء الهدايا للصغار، ويعملون بشكل كبير على غرس خصوصية العيد المبارك لدى أطفالهم. وقد تمحورت خطبة العيد حول زيارة الأقارب وصلة الرحم وفضل صيام رمضان والاحتفال بالعيد. و بعد نهاية الصلاة والخطبة تبادل المصلون التهاني، كما قدّم للمصلين الشاي والمأكولات المغربية و غيرها مما زاد للعيد بهجته و فرحته.

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