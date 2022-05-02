في أجواء أخوية.. الجالية المغربية بسيرينيو الإيطالية يحتفلون بعيد الفطر المبارك

2022-05-02 / 09:50
0
عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

تتويجا لأنشطتها الإجتماعية والثقافية المكثفة خلال شهر رمضان المنصرم احتفل مغاربة إيطاليا في بلدة سيرينيو بمنطقة مونزا وبريانزا شمال إيطاليا، ، بعيد الفطر السعيد،صباح يوم الإثنين 2 ماي 2022 في جو مشمس، ما أعطى للعيد نشوة خاصة، وقد أقاموا شعائر صلاة العيد في المركز الثقافي النصر بسيرنيو وسط أجواء أخوية بين أفراد الجالية المغربية والإسلامية. وقد تقاسم الجميع أجواء الفرحة والبهجة التي غمرت قلوب المسلمين صغارا وكبارا، وكان لهذا اليوم طعم خاص لا يذوقه إلا من عاش تلك الأجواء الرائعة رغم صرامة القوانين التي تفرض على المسلمين الإلتزام بعملهم.

ويحاول أبناء المنطقة، خاصة الذين لديهم أطفال، أن يحتفلوا بخصوصية العيد فيقومون بإعداد الطعام والحلويات وشراء الهدايا للصغار، ويعملون بشكل كبير على غرس خصوصية العيد المبارك لدى أطفالهم. وقد تمحورت خطبة العيد حول زيارة الأقارب وصلة الرحم وفضل صيام رمضان والاحتفال بالعيد. و بعد نهاية الصلاة والخطبة تبادل المصلون التهاني، كما قدّم للمصلين الشاي والمأكولات المغربية و غيرها مما زاد للعيد بهجته و فرحته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجالية المغربية بإيطاليا منزعجة من “اختبار كورونا “وتطالب بإلغائه

الجالية المغربية بإيطاليا منزعجة من “اختبار كورونا “وتطالب بإلغائه

2022-05-01 / 11:40
Photo of افطار جماعي يجمع مغاربة ويهود في حفل “ميمونة” بأمستردام

افطار جماعي يجمع مغاربة ويهود في حفل “ميمونة” بأمستردام

2022-04-30 / 22:49
Photo of عرض فرص الاسثتمار بالمغرب خلال لقاء بجنيف جمع رجال أعمال سويسريون ومغاربة

عرض فرص الاسثتمار بالمغرب خلال لقاء بجنيف جمع رجال…

2022-04-30 / 13:12
Photo of إيطاليا : القنصل العام المغربي يزور مغاربة السجن المحلي بفيرونا

إيطاليا : القنصل العام المغربي يزور مغاربة السجن المحلي…

2022-04-29 / 23:48
Photo of مأساة: مصرع مهاجر مغربي دهسه قطار بضواحي بيرغامو شمال إيطاليا

مأساة: مصرع مهاجر مغربي دهسه قطار بضواحي بيرغامو شمال…

2022-04-29 / 09:35
Photo of سويسرا…سفارة المغرب في برن تقيم حفل افطار فاخر على شرف الجالية

سويسرا…سفارة المغرب في برن تقيم حفل افطار فاخر على…

2022-04-28 / 22:50
Photo of ضمنها المغرب.. المفوضية الأوروبية تدعو لتسهيل دخول الكفاءات من 3 دول

ضمنها المغرب.. المفوضية الأوروبية تدعو لتسهيل دخول الكفاءات من…

2022-04-27 / 11:11
Photo of رفض استبدال رخصة السياقة ..مغاربة إيطاليا يستنكرون والسفارة تصدر الجديد

رفض استبدال رخصة السياقة ..مغاربة إيطاليا يستنكرون والسفارة تصدر…

2022-04-26 / 20:05
Photo of بمقر إقامته.. الرئيس الإسرائيلي يحتفل مع يهود مغاربة ب”ميمونة”

بمقر إقامته.. الرئيس الإسرائيلي يحتفل مع يهود مغاربة ب”ميمونة”

2022-04-26 / 10:25
Photo of حوار أديان على مائدة الإفطار بميلانو الإيطالية

حوار أديان على مائدة الإفطار بميلانو الإيطالية

2022-04-23 / 19:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق