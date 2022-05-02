طقس يوم العيد.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي بالسواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة خلال النهار بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والأطلس المتوسط من المرتقب أن تعطي قطرات مطرية جد خفيفة.

كما يتوقع مرور بعض السحب والتي ستكون كثيفة فيما بعد خلال المساء بمنطقة طنجة ، اللوكوس ، الريف ، جنوب المنطقة الشرقية والسواحل الشمالية مما سيعطي أمطارا ضعيفة أو قطرات مطرية محلية.

وسيتم أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بكل من الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، ما بين 17 و 22 درجة بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية . وستكون ما بين 11 و17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا شمال ووسط البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية،ؤوقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب كير وسيدي إفني وما بين بوجدور والعيون.

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