طقس يوم العيد.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-05-02 / 09:14
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي بالسواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة خلال النهار بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والأطلس المتوسط من المرتقب أن تعطي قطرات مطرية جد خفيفة.

كما يتوقع مرور بعض السحب والتي ستكون كثيفة فيما بعد خلال المساء بمنطقة طنجة ، اللوكوس ، الريف ، جنوب المنطقة الشرقية والسواحل الشمالية مما سيعطي أمطارا ضعيفة أو قطرات مطرية محلية.

وسيتم أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بكل من الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، ما بين 17 و 22 درجة بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية . وستكون ما بين 11 و17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا شمال ووسط البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية،ؤوقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب كير وسيدي إفني وما بين بوجدور والعيون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز مخدرات

العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز…

2022-05-02 / 11:20
Photo of طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

2022-05-02 / 10:49
Photo of متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة

متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال…

2022-05-02 / 10:15
Photo of بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد بمختلف مصليات المملكة

بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد…

2022-05-02 / 09:22
Photo of وأخيرا…سلطات الوصاية بسطات تفرج عن اعتمادات مالية لمجلس المدينة

وأخيرا…سلطات الوصاية بسطات تفرج عن اعتمادات مالية لمجلس المدينة

2022-05-02 / 00:16
Photo of العثور على جثة خمسيني داخل منزله بطنجة

العثور على جثة خمسيني داخل منزله بطنجة

2022-05-01 / 23:03
Photo of عيد الفطر ..”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

عيد الفطر ..”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

2022-05-01 / 22:49
Photo of فريق بلدية العيون النسوي يحط الرحال بالمملكة البلجيكية..

فريق بلدية العيون النسوي يحط الرحال بالمملكة البلجيكية..

2022-05-01 / 22:31
Photo of برقية تهنئة إلى الملك من رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس المجلس الرئاسي الليبي…

2022-05-01 / 21:51
Photo of الرباط..توقيف شخصين ضبطت بحوزتهما 52.410 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة

الرباط..توقيف شخصين ضبطت بحوزتهما 52.410 وحدة من الأقراص الطبية…

2022-05-01 / 21:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق