وأخيرا…سلطات الوصاية بسطات تفرج عن اعتمادات مالية لمجلس المدينة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن سلطات الوصاية بإقليم سطات، أفرجت عن جزء من الاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل شبكة الإنارة العمومية وتقوية شبكة أضواء إشارات المرور المهترئة التي باتت حديث الساعة داخل أوساط السائقين وزوار المدينة.

الخطوة وحسب ذات المصادر، جاءت تفاعلا مع مقال لهبة بريس، كانت قد سلطت من خلاله الجريدة على ماباتت تعرف بحالة ” البلوكاج” التي عرفتها الاعتمادات المالية والتي انعكست سلبا على واقع البنيات التحتية وساهمت بشكل كبير في تدني الخدمات المقدمة للمواطنين من انتشار الظلام الدامس ببعض الطرقات والأحياء، وحالة الارتباك على مستوى السير والجولان بسبب تعطل معظم إشارات المرور.

ذات المصادر، طالبت أيضا بضرورة الافراج عن المزيد من الاعتمادات المالية ذات الصلة بالبنيات التحتية لتقوية شبكة الطرقات وانشاء العديد من مخفضات السرعة أمام المؤسسات التعليمية والمساجد والتجمعات السكنية التي تعرف حركية لأصحاب الدراجات النارية لمراهقين بأصواتها المزعجة وسرعتها الخاطفة التي تهدد سلامة وحياة الأطفال الصغار…

تجاوب سلطات الوصاية مع نبض الشارع، كان له الوقع الكبير على نفوس المهتمين بالشأن المحلي من الغيورين عن المدينة، مثمين الخطوة، ومطالبين بتكثيف الجهود والعمل وفق مقاربة تشاركية لاخراج المدينة من دوامة التدبير العشوائي وانتشار مظاهر البداوة.

وفي المقابل، تسود حالة من التذمر بين صفوف ساكنة المدينة من اختفاء بعض المنتخبين ممن أفرزتهم صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة بعاصمة الشاوية سطات، بل وإن عدم ظهور البعض منهم في ساحات المدينة وهم يرسمون معالم برامجهم الانتخابية التي عاهدوا الناس عليها، وتعهدوا بتنزيلها يطرح أكثر من علامات استفهام…نتمنى أن يكون المانع خيرا.

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