العثور على جثة خمسيني داخل منزله بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر مساء اليوم الأحد ،فاتح ماي على جثة شخص في الخمسينيات من العمر ، داخل غرفة يكتريها بأحد المنازل الواقعة بحي “صدام ” بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع ، فقد دفعت الرائحة الكريهة المنبعثة من داخل الغرفة الى اخطار السلطات المحلية والمصالح الامنية التي حضرت الى عين المكان حيث تم اكتشاف الجثة وهي في طور متقدم من التحلل .

وقد تبين أن الجثة تعود لشخص في الخمسينيات من العمر ،حيث تم نقل الجثة بواسطة سيارة نقل الاسعاف الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي ، في الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق من قبل المصالح الامنية لتحديد ظروف الواقعة .

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